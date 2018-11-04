Пассажирка воронежской маршрутки пострадала из-за резкого торможения

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-04T18:51:49+03:00

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Больничной койкой обернулась для воронежской пенсионерки поездка в маршрутке №27 в воскресенье, 4 ноября. Автобус следовал по бульвару Победы, водитель по какой-то причине резко затормозил. Находившаяся в это время в салоне 66-летняя женщина не удержалась на ногах и упала. При этом пенсионерка ударилась и получила серьезную травму. Прямо из автобуса ее забрала скорая помощь.

За рулем маршрутки находился 63-летний водитель. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.

Примечательно, что как раз в эти дни ГИБДД проводит рейды па маршруткам.