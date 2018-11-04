В Воронежской области проверяют техническое состояние и документы пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-04T17:10:38+03:00

Уже есть первые нарушители Фото: из архива «КП»

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Пресс-служба воронежской полиции сообщает о проведении рейдов на дорогах региона. По всей области сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние и документы на пассажирские перевозки у маршрутных автобусов. Есть уже и первые нарушители.

-В Богучарском районе на 741 км автодороги М-4«Дон» сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус "Голден-Драгон", который следовал из столичного региона в направлении города Ростов-на-Дону, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - При проверке документов и технического состояния автобуса выяснилось, что водитель осуществлял организованную перевозку группы детей с нарушениями: на транспортном средстве отсутствовала табличка «Дети», отсутствовали проблесковые маячки.

По итогам проверки в отношении водителя составили протокол об административном нарушении по статье «Нарушение правил перевозки людей». Штраф по ней может составить три тысячи рублей.