Телефонный мошенник выудил у воронежской пенсионерки полмиллиона

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-04T16:10:57+03:00

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66-летняя жительница Воронежа захотела продать частный дом. Родственники помогли ей разместить объявление в интернете. Вскоре женщине позвонил мужчина. Он сказал, что хочет купить дом и даже готов дать задаток. А чтобы получить деньги, надо всего-то провести пару операций с картой. Выполняя указания незнакомца, пенсионерка отправилась в отделение банка и, сама того не ведая, отправила злоумышленнику 505 тысяч рублей. Сразу после этого «покупатель» оказался недоступен.

- По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В настоящее время проводится комплекса оперативно-розыскных мероприятий на установление личности подозреваемого.

Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся завладеть деньгами.