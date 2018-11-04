В Воронеже задержали двухэтажный поезд из-за ЧП с локомотивом

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-04T15:19:41+03:00

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Пассажиры скоростного двухэтажного поезда "Воронеж - Москва" рассказали о ЧП, из-за которого на полчаса задержали состав.

В воскресенье, 4 ноября, они услышали громкий хлопок в районе локомотива. Поезд срочно остановили и вызвали спасателей. Однако ни дыма, ни огня не было. Возможно, тревога оказалась ложной.

Тем не менее, пока оперативные службы выясняли обстоятельства происшествия, состав выбился из графика. Вместо 7.33 он отправился в путь в 8 часов. Однако потерянное время обещали наверстать в пути.

Администрация ЮВЖД пока никак не прокомментировала происшествие.

Кстати, это не единственное ЧП с двухэтажным составом за последнее время. В октябре он насмерть сбил мужчину.