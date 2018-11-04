В центре Воронежа машина попала в открытый люк

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-04T14:12:37+03:00

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Вечером 3 ноября воронежцы заметили открытый люк прямо на дороге напротив торгового центра «Европа». Автомобилисты поспешили предупредить об опасности участников дорожного движения в соцсети «Вконтакте». Но правильнее было бы вызвать на место дорожные службы или сообщить в городскую службу спасения по телефону 112.

Уже через несколько часов «ловушка» поймала легковушку. Пострадавшие вызвали на место сотрудников ГИБДД и вместе с ними закрыли люк крышкой, которая находилась тут же. Вероятно, она была неплотно закрыта и съехала под колесами машин.