2018-11-04T14:12:37+03:00
Общество

В центре Воронежа машина попала в открытый люк

Ловушка «притаилась» на перекрестке улиц 20-летия Октября и Ворошилова
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Вечером 3 ноября воронежцы заметили открытый люк прямо на дороге напротив торгового центра «Европа». Автомобилисты поспешили предупредить об опасности участников дорожного движения в соцсети «Вконтакте». Но правильнее было бы вызвать на место дорожные службы или сообщить в городскую службу спасения по телефону 112.

Уже через несколько часов «ловушка» поймала легковушку. Пострадавшие вызвали на место сотрудников ГИБДД и вместе с ними закрыли люк крышкой, которая находилась тут же. Вероятно, она была неплотно закрыта и съехала под колесами машин.

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