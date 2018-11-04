В Воронеже неизвестные разгромили антикафе
Администрация воронежского антикафе «Лаборатория научных примочек» разместила в сети фотографии последствий налета хулиганов. Неизвестные устроили погром в заведении поздно вечером в субботу, 3 ноября. Разбили оборудование, разбросали мусор, пробили стены…
Владельцы заведения просят откликнуться всех, кому что-то известно об обстоятельствах нападения или личности хулиганов.
Напомним, антикафе «Лаборатория научных примочек» располагается в Северном районе. В таких заведениях посетители платят не за еду, а за время, проведенное на его территории. К слову, привычного «общепитовского» ассортимента в них нет. Посетители могут попить кофе, чай, угоститься печеньями. Но главный смысл антикафе – общение.