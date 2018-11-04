В Воронеже неизвестные разгромили антикафе

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-04T13:20:21+03:00

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Администрация воронежского антикафе «Лаборатория научных примочек» разместила в сети фотографии последствий налета хулиганов. Неизвестные устроили погром в заведении поздно вечером в субботу, 3 ноября. Разбили оборудование, разбросали мусор, пробили стены…

Владельцы заведения просят откликнуться всех, кому что-то известно об обстоятельствах нападения или личности хулиганов.

Напомним, антикафе «Лаборатория научных примочек» располагается в Северном районе. В таких заведениях посетители платят не за еду, а за время, проведенное на его территории. К слову, привычного «общепитовского» ассортимента в них нет. Посетители могут попить кофе, чай, угоститься печеньями. Но главный смысл антикафе – общение.