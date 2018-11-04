В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-04T12:45:51+03:00

В квартире на Ленинском проспекте загорелся диван

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В Воронеже на Ленинском проспекте в двухкомнатной квартире загорелся диван. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около шести часов утра 4 ноября.

На место выехали четыре отделения из двух пожарных частей. Всего 12 человек и четыре единицы пожарной техники. Ликвидироать возгорание удалось в течение 20 минут.

- По оперативной информации, в результате пожара пострадал человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Позже стало известно, что это была 91-летняя пенсионерка. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Причины и обстоятельства ЧП выясняют дознаватели.