В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка
В квартире на Ленинском проспекте загорелся диван
Изменить размер текста:
В Воронеже на Ленинском проспекте в двухкомнатной квартире загорелся диван. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около шести часов утра 4 ноября.
На место выехали четыре отделения из двух пожарных частей. Всего 12 человек и четыре единицы пожарной техники. Ликвидироать возгорание удалось в течение 20 минут.
- По оперативной информации, в результате пожара пострадал человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Позже стало известно, что это была 91-летняя пенсионерка. К сожалению, спасти женщину не удалось.
Причины и обстоятельства ЧП выясняют дознаватели.