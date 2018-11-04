2018-11-04T11:24:13+03:00
Происшествия

Вашу энергию да в мирное русло: Воронежский вор-силач потрудится на благо общества

Злоумышленник вынес с завода … наковальню
Елена ФЕДЯШЕВА
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Криминальная сила послужит мирным целямКриминальная сила послужит мирным целямФото: из архива «КП»
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В Павловском районе Воронежской области вор-силач голыми руками украл с территории завода, расположенного в селе Лосево, наковальню, которая весит больше 50 килограммов. Злоумышленник-спортсмен забрался на территорию предприятия, по металлическим решеткам залез наверх и проник в помещение ангара через окно. Похищенную наковальню вор вынес через дверь, погрузил на велосипед и сдал в пункт чермета. Там ее и нашли полицейские.

Вора нашли и задержали полицейские Павловского района. Стоимость украденного имущества оценили в 15 тысяч рублей. Суд назначил вору-силачу 300 часов исправительных работ.

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