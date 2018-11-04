2018-11-04T09:57:22+03:00
Общество

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем народного единства

Дорогие воронежцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!
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События 1612 года неслучайно стали символом идеи национального единения. Именно тогда народ разрозненной и ослабшей страны, подвергшейся интервенции, нашел в себе мудрость и силу сплотиться, отстоять свою свободу и независимость, создать сильное и крепкое государство. И это торжество всенародного объединения и патриотического движения вдохновляли многие поколения россиян на ратном поле, а сегодня придает сил и в мирном труде.

Искренне горжусь тем, что воронежцы с момента основания нашего города и по сей день каждый на своем месте участвуют в развитии столицы нашего региона, а в целом - в укреплении нашего государства и усилении его роли на международной арене.

Вместе со словами благодарности примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и трудовых успехов! Пусть, как и много веков назад, нас всех объединяет чувство духовного родства, патриотизм, стремление к созидательному труду.

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