Субботний вечер унес жизни двух жителей Воронежской области
В ДТП погибли пешеход и байкер
Оба пострадавших скончались до приезда скорой помощиФото: из архива «КП»
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Вечером 3 ноября на улице Нововоронежа 65-летний водитель «Шевроле Резо» сбил 55-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина погибла на месте.
В тот же день около 23.30 в областном центре на улице Советской власти 26-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Калина», за рулем которой находился 27-летний калачеевец. Байкер получил травмы, не совместимые с жизнью.
Полиция выясняет обстоятельства обоих ДТП. Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и не нарушать правил.