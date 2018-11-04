2018-11-04T10:00:28+03:00
Происшествия

Субботний вечер унес жизни двух жителей Воронежской области

В ДТП погибли пешеход и байкер
Елена ФЕДЯШЕВА
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Оба пострадавших скончались до приезда скорой помощиОба пострадавших скончались до приезда скорой помощиФото: из архива «КП»
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Вечером 3 ноября на улице Нововоронежа 65-летний водитель «Шевроле Резо» сбил 55-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина погибла на месте.

В тот же день около 23.30 в областном центре на улице Советской власти 26-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Калина», за рулем которой находился 27-летний калачеевец. Байкер получил травмы, не совместимые с жизнью.

Полиция выясняет обстоятельства обоих ДТП. Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и не нарушать правил.

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