2018-11-04T02:12:21+03:00
Звезды

Двойная импровизация: музыканты «Джазовой импровизации» приземлились в аэропорту Воронежа, когда концерт перевалил за половину

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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2 ноября на фестивале «Джазовая провинция» сыграли замечательный концерт. Хотя его судьба была под вопросом. Все из-за голландских музыкантов. И самолета. Он не прилетел во время. Концерт должен был начаться с их выступления. Но на часах – время стартовать, а лайнер с квинтетом Пола Ван Кеменаде еще в небе! Но джазовые музыканты по определению знатные импровизаторы. Организаторы, которые делают джазовые концерты, волей неволей тоже давно привыкли импровизировать на ходу. И вот на выручку пришел Big Band Воронежской филармонии под руководством Сергея Борисова. Рокировочка - и "Караван" Дюка Эллингтона, другие джазовые стандарты и блюзы уже играют со сцены наши земляки.

На этом необычности не закончились. Со вторым участником концерта тоже случилась импровизация! Из дуэта братьев Ивановых, известных за руюежом программой «Мое русское сердце», выступать в Воронеж приехал только пианист Михаил. Контрабасиста Андрея срочно ангажировал Денис Мацуев для концерта перед президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевыем. Воронежские организаторы на ходу справились и с этой проблемой: Андрея Иванова за контрабасом заменил известный воронежский музыкант Андрей Дудченко. Зато певица Полина Орбах до Воронежа добралась беспрепятственно. Так что воронежцы услышали божественный вокал участницы телепроектов «Главная сцена» и «Романтика романса». Музыканты исполнили несколько пьес Михаила Иванова, в том числе «Колокола в стиле блюз» Bell’s blues - русский ответ «Рапсодии в стиле блюз» Гершвина.

- Эта мелодия захватывает зрителей любого зала, в любом городе, - отметила Полина Орбах.

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