2018-11-04T00:20:35+03:00
Звезды

Пошуметь и постучать: Воронежская детвора озвучила мультик про Питер

Юные зрители создали оркестр на музыкально-мультипликационном спектакле, который показали на четвертом Маршакфесте
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Я озвучиваю мультик".Я озвучиваю мультик".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Много микрофонов, банки-склянки, рубанки-молотки. В этом году на фестивале «Маршак» много интерактивных спектаклей. Один из таких - "Я озвучиваю мультик" - привезли из Санкт-Петербурга артисты Театра на Литейном. Режиссер Александра Ловянникова отправила юных зрителей в мультипликационное путешествие по Питеру вместе с героем - мальчиком Петей. И не просто - а попутно озвучивая то, что видят на экране - имитируя с помощью подручных средств дождь, шуршание листьев, скрип снега, шум улиц.

Юные зрители загорелись, в ход пошли кастрюли-сковородки и остальные предметы быта, перфораторы и другие строительные инструменты, да и вообще все, что случайно оказалось под рукой - для спецэффектов годились любые, на первый взгляд, не музыкальные предметы.

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