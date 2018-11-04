Пошуметь и постучать: Воронежская детвора озвучила мультик про Питер

СЕГОДНЯ 00:15 2018-11-04T00:20:35+03:00

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Много микрофонов, банки-склянки, рубанки-молотки. В этом году на фестивале «Маршак» много интерактивных спектаклей. Один из таких - "Я озвучиваю мультик" - привезли из Санкт-Петербурга артисты Театра на Литейном. Режиссер Александра Ловянникова отправила юных зрителей в мультипликационное путешествие по Питеру вместе с героем - мальчиком Петей. И не просто - а попутно озвучивая то, что видят на экране - имитируя с помощью подручных средств дождь, шуршание листьев, скрип снега, шум улиц.

Юные зрители загорелись, в ход пошли кастрюли-сковородки и остальные предметы быта, перфораторы и другие строительные инструменты, да и вообще все, что случайно оказалось под рукой - для спецэффектов годились любые, на первый взгляд, не музыкальные предметы.