Антимонопольная служба оштрафовала на 20 тысяч сотрудника воронежского комбината благоустройства

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-04T10:55:52+03:00

Поводом для наказания стала волокита в предоставлении документов

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Контрольно-счетная палата Воронежа направила на рассмотрение в адрес антимонопольной службы материалы об административном правонарушении в отношении должностного лица МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района».

Проверка установила, что сотрудник комбината нарушил сроки предоставления информации и документов в федеральный орган исполнительной власти, ведущий реестр контрактов, заключенных заказчиками, .

По результатам рассмотрения нарушителю назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.