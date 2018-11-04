Общественная палата Воронежской области сможет направлять на выборы своих наблюдателей

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-04T08:51:11+03:00

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Воронежские депутаты внесли изменения в «Избирательный кодекс Воронежской области» и региональный закон «Об общественной палате». Они позволяют последней направлять на выборы наблюдателей.

Впервые Общественная палата направила наблюдателей на участки в ходе президентских выборов 18 марта 2018 года.

Тогда за ходом голосования следили почти 300 человек на всех участках области.

После этого парламентарии приняли решение закрепить инициативу на законодательном уровне.

– Тем самым мы повышаем роль общественного контроля в избирательном процессе. Поправки в «Избирательный кодекс Воронежской области» и региональный закон «Об общественной палате» содержат дополнительные гарантии для реализации избирательных прав граждан и будут способствовать повышению гласности и открытости деятельности избирательных комиссий в ходе выборов регионального и местного значения, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.