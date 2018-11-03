В Воронежской области сельчанин выращивал во дворе марихуану

СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-03T20:05:45+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

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В Воронежской области житель села Дракино в Лискинском районе выращивал во дворе марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 3 ноября.

Накануне сотрудники полиции в Лискинском районе получили информацию о том, что 45–летний житель села Дракино, ранее судимый за имущественные преступления, хранит дома наркотики. У мужчины провели обыск и нашли картонную коробку с частями растений зеленого цвета, с характерными внешними признаками конопли.

После проведенной экспертизы выяснилось, что это марихуана, общим весом 1566 граммов, что является крупным размером.

В отделе полиции сельчанин рассказал, что выращивал наркотик летом у себя на участке, затем сорвал их, высушил и собирался использовать для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.