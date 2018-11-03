В Воронеже мужчина на коне сделал романтичное предложение руки и сердца возлюбленной

СЕГОДНЯ 19:33 2018-11-03T19:45:51+03:00

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В Воронеже жители ЖК Челюскинцев, 101 стали свидетелями романтичного события. Молодой человек на коне с огромным букетом цветов подъехал к своей возлюбленной и сделал ей предложение. Горожане не смогли остаться равнодушными и засняли все на видео. Ролик опубликовали в группе жилого комплекса в субботу, 3 ноября.

- Невозможно было не поделиться с вами этим замечательным видео! Как бы не говорили, не перевелись-то принцы у нас на конях благородных, букет цветов не банальный, а необычайно красивый! - написал автор видео.

По словам наблюдателя, девушка ответила согласием. Однако, автор ролика стоял довольно далеко от пары и не слышал их диалога, поэтому выразил небольшое сомнение.

- Как говорится, было бы желание, возможно все в наше время. Это чудесно господа! Всем любви! - добавил он.

Воронежцы уже не первый раз становятся свидетелями необычных предложений руки и сердца. Так, в январе горожанин сделал предложение любимой на экскурсии в музее. Креативное объяснения в любви произошло в «Крамском». А в сентябре 2017-го фанат «Факела» сделал предложение своей невесте прямо во время матча.