2018-11-03T18:48:58+03:00
Общество

Жители Воронежской области снова жалуются на огромную 30-летнюю свалку

Скопление бытовых и строительных отходов нашли в Острогожске
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ОНФ в Воронежской области.Фото: с сайта ОНФ в Воронежской области.
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Жители Острогожска пожаловались на огромную 30-летнюю свалку. Бытовыми и строительными отходами завалена территория оврага на протяжении более 300 метров. Об этом сообщили активисты ОНФ в Воронежской области в пятницу, 2 ноября.

Горожане рассказали, что несанкционированная свалка находится в овраге между гаражным кооперативом «Меркурий» и городским кладбищем. Муниципалитет ни разу не пытался ликвидировать очаг захламления, каким-либо образом ограничить к нему доступ.

- На сегодняшний день досками, шинами, выброшенными венками, полиэтиленом и прочими отходами завалены оба склона оврага на протяжении около 300 метров. По самым скромным расчетам их скопилось несколько десятков тонн. Летом в жару находиться поблизости просто невыносимо – сильный неприятный запах ощущается за несколько сотен метров до свалки, – пожаловались люди.

Члены находящегося поблизости гаражного кооператива «Меркурий» показали общественникам одно из мест, где в овраг ранее сбрасывали мусор. Грузовые автомобили подъезжали к нему со стороны улицы Крупской. Чтобы закрыть им доступ к свалке, люди были вынуждены установить шлагбаум и организовать пункт охраны на въезде в гаражный кооператив. Они также посетовали общественникам, что в овраг периодически сбрасывает жидкие отходы производства одно из местных пищевых предприятий, поэтому в нижней его части образовалась не высыхающая зловонная лужа.

Активисты направили обращения в региональный департамент природных ресурсов и экологии, администрацию Острогожска с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку.

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