2018-11-03T18:15:17+03:00
Звезды

В Воронеж с концертом приедет Елка

Певица выступит в нашем городе в рамках масштабного турне
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На днях в шоу «Вечерний Ургант» Елка пошутила, что уже отправила своего stage-менеджера Дейва монтировать сцену в Воронеже. Певица имела в виду, что любит, чтобы все было идеально, тем более в ее первом масштабном турне по российским мегаполисам. Конечно, Елка не единожды бывала в Воронеже с концертами. Но как это ни парадоксально, но такой гастрольный формат у певицы, уже 10 лет занимающей лидирующие позиции всех возможных ТОП-чартов, впервые. Елка хочет, чтобы тур был технически оснащен звуком и светом ничуть не меньше, чем в столичном Crocus City Hall.

Поп-певица с "голосом нешуточного нерва" и фантастическим природным очарованием и душевностью в своем творчестве позволяет себе легко переходить на соул, регги, рок и ритм-н-блюз, оставаясь при этом интересной и понятной большой публике. На концерте воронежские поклонники ее творчества услышат хиты "Прованс", "На большом воздушном шаре", "Около тебя", "Мальчик", "Лети, Лиза", "Нарисуй мне небо", "Ты знаешь" и новые песни исполнительницы.

Сольный концерт Елки пройдет 14 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.

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