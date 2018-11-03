В Воронежской области уничтожили 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-03T17:47:52+03:00

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В Воронежской области уничтожили 24 процента боеприпаса военных времен. 14 минометных мин и 10 ручных гранат нашли в Нововоронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу, 3 ноября.

2 ноября в МЧС обратилась администрация Нововоронежа. Они рассказали, что на территории города нашли боеприпасы. В 15:00 специалисты областной аварийно-спасательной службы изъяли снаряды. Это оказались 13 минометных мин в 55 мм, 1 минометная мина 82 мм, а также 10 ручных гранат РГД-33.

Специалисты вывезли боеприпасы на площадку в песчаном карьере около полигона ТБО Нововоронежа. Там их уничтожили.

Спасатели предупреждают воронежцев о том, что при обнаружении боеприпасов их нельзя перемещать, закапывать или выбрасывать в воду. На место опасной находки необходимо вызвать спасателей по телефонам «112» или «101».