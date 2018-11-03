2018-11-03T17:47:52+03:00
Общество

В Воронежской области уничтожили 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

14 минометных мин и 10 ручных гранат нашли в Нововоронеже
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронежской области уничтожили 24 процента боеприпаса военных времен. 14 минометных мин и 10 ручных гранат нашли в Нововоронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу, 3 ноября.

2 ноября в МЧС обратилась администрация Нововоронежа. Они рассказали, что на территории города нашли боеприпасы. В 15:00 специалисты областной аварийно-спасательной службы изъяли снаряды. Это оказались 13 минометных мин в 55 мм, 1 минометная мина 82 мм, а также 10 ручных гранат РГД-33.

Специалисты вывезли боеприпасы на площадку в песчаном карьере около полигона ТБО Нововоронежа. Там их уничтожили.

Спасатели предупреждают воронежцев о том, что при обнаружении боеприпасов их нельзя перемещать, закапывать или выбрасывать в воду. На место опасной находки необходимо вызвать спасателей по телефонам «112» или «101».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеж с концертом приедет Елка
Воронежских зоозащитников забрали в отдел полиции во время акции
В обновленном шоу «Я» Филипп Киркоров споет воронежцам мегахиты «Цвет настроения синий» и Ibiza
В Воронеже иномарка сбила 23-летнюю девушку на пешеходном переходе у ТРЦ «Град»
Скончался бывший начальник ГУВД Воронежской области Александр Дементьев
В Воронежской области судебного пристава оштрафовали за помощь в сокрытии имущества мужа
На спектакле театра вкуса воронежцы прыгали в "резиночки" и снимались в кино
Губернатор потребовал за сутки устранить источник вони в Воронеже
В Воронеже ищут женщину, обманувшую 88-летнюю бабушку
В Воронеже еще одну точку продажи шаурмы закрыли из-за жуткой антисанитарии
В Воронеже увеличат количество автобусов на четырех маршрутах
В Воронежской области на 3,5 года колонии осудили пьяного мотоциклиста, угробившего пассажира