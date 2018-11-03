В обновленном шоу «Я» Филипп Киркоров споет воронежцам мегахиты «Цвет настроения синий» и Ibiza

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-03T17:43:40+03:00

Артист привезет на гастроли четыре фуры оборудования и 90 человек персонала

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13 ноября в Воронеж с концертом приедет Филипп Киркоров. Король российской эстрады привезет поклонникам масштабное шоу «Я» в постановке известного режиссера Франко Драгоне, который делал программы Цирка дю Солей и звезды Селин Дион. 2200 воронежцев видели шоу «Я» в 2016-м году, тогда был такой переаншлаг, что люди покупали билет на двоих: один смотрел первую часть программы, потом выходил и по этому билету вторую часть программы смотрел второй.

Киркоров обещает, что привезет обновленное шоу. В программу в том числе войдут свежие хиты артиста, клипы на которые взорвали шоу-бизнес в последние месяцы - «Цвет настроения синий» и Ibiza.

В Воронеж приедут 4 фуры оборудования, подъемный механизм, сцена-трансформер, 90 человек команды - звезда путешествует со всем персоналом, начиная от технарей (звуковиков, осветителей, монтировщиков декораций), костюмеров, гримеров и до внушительного балета: на сцене одновременно с Киркоровым танцуют 35 человек.

Концерт пройдет 13 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.