В Воронеже иномарка сбила 23-летнюю девушку на пешеходном переходе у ТРЦ «Град»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-03T16:21:12+03:00

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В Воронеже «Ситроен» сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло у ТРЦ «Град». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 3 ноября.

Авария произошла в пять часов вечера 2 ноября на 7 километре трассы А134 в Рамонском районе на подъезде к Воронежу со стороны трассы М4 «Дон». Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в тот момент, когда ее сбил ехавший со стороны Воронежа в сторону Москвы автомобиль «Ситроен». За рулем находился 61-летний мужчина.

Пострадавшую госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.