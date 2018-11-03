В Воронежской области судебного пристава оштрафовали за помощь в сокрытии имущества мужа

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-03T14:19:11+03:00

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В Воронежской области вынесли приговор судебному приставу за помощь мужу. Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей и уволили с госслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону в пятницу, 2 ноября.

В сентябре 2017 года мужа пристава оштрафовали на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за то, что он не застраховал свой автомобиль. Тогда женщина решила помочь супругу. Без ведома руководства она составила акт, что у него нет имущества, которым можно погасить долг, и вынесла постановление об окончании исполнительного производства. Когда ее решение отменили, жена внесла ложные сведения о том, что ее супруг уже заплатил штраф. Когда началась проверка, сотрудница решили скрыть сведения об имевшихся документах и удалила данные из системы. Но все раскрылось.

На судебного пристава следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ее признали виновной и назначили наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также уволили с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

Штраф мужа, а также исполнительный сбор женщина оплатила самостоятельно.