2018-11-03T13:31:02+03:00
Звезды

На спектакле театра вкуса воронежцы прыгали в "резиночки" и снимались в кино

Интерактивную постановку привезли на фестиваль "Маршак"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Мечтатель.Мечтатель.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Безусловным открытием четвертого Маршакфеста стал Театр вкуса из Москвы. Это оригинальный, эксклюзивный и очень современный театр. Актер и создатель спектаклей Юрий Макеев представляет постановки в жанре сторителлинга. Это не набившие оскомину, а оригинальные истории, при этом в них поднимается нынешняя проблематика, но не скучными менторскими, а современными средствами.

В чем успех? Макеев рассказывает истории искренне. И делает это захватывающе. И все спектакли у него не похожи один на другой. Потому как они интерактивны, а зрители приходят на спектакли разные. И как они себя поведут, предугадать нельзя. При этом артисту легко удается держать внимание зала полтора часа.

Мечтатель. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мечтатель.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В постановке «Мечтатель» Юрий Макеев напомнил воронежцам о детстве. Вместе с ним публика ловила скачком бабочек, прыгала в «резиночки», отправлялась в путешествие на Северный полюс, служила в армии и даже снималась в кино, словом, могла себя занять, как в детстве, без помощи планшетов и других гаджетов. Автор напомнил о том, что мечта пробуждает фантазию, и это первый шаг к успеху.

Примерно треть публики побывала на сцене, а после спектакля в фойе зрители с восторженными глазами наперебой делись впечатлениями, что «такого они никогда не видели».

Мечтатель. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мечтатель.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- На своих спектаклях мы говорим не только о вкусе еды, но о вкусе к музыке, живописи, литературе. Мы придаем значение словам. Театр должен говорить о проблемах. О чем спектакль «Мечтатель»? Почему стала журналистом, ведь мечтала быть балериной? Куда делись мечты? Почему мы обманули сами себя? Взрослые теряют искренность, часто лицемерят. А дети остро чувствуют, когда нечестно. Наш театр семейный: что-то в наших спектаклях для ребенка, но большая часть - для «ребенка, у которого уже есть ребенок», то есть для родителей. И наш спектакль - оживляющий и побуждающий мечтать и двигаться за мечтой, - рассказал о своей работе фантазер и мечтатель Юрий Макеев. - Мы 10 лет работаем в жанре сторителлинга. У нас нет готовых пьес. Я являюсь автором историй (часть из них - пережитое лично мной, но приукрашенное художественными средствами), но они все сделаны в соавторстве со зрителями.

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Мечтатель. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мечтатель.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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