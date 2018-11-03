Губернатор потребовал за сутки устранить источник вони в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-03T15:06:38+03:00

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Губернатор Александр Гусев потребовал устранить источник вони в Воронеже за сутки. Такое требование он озвучил на совещании по проблеме распространения неприятного запаха на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в пятницу, 2 ноября.

Вот уже несколько месяцев воронежцы жалуются на ужасную вонь, которая время от времени распространяется по разным частям города. В ходе совещания губернатору доложили, что по предварительным результатам проведенного анализа причиной этого может быть некачественная работа Левобережных очистных сооружений.

Глава региона занял жесткую позицию в данном вопросе и обозначил конкретные сроки. Он потребовал провести необходимую работу не просто оперативно, а буквально в течение суток.

- Кто-то пытается играть в прятки с источником запаха, а эта игра очень опасная. Проблема должна быть устранена в течение сегодняшнего, в крайнем случае завтрашнего дня. Все причастные должны сейчас работать круглосуточно, - подчеркнул Александр Гусев.