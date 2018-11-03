В Воронеже ищут женщину, обманувшую 88-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-03T12:21:49+03:00

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В Воронеже полицейские ищут женщину, обманувшую 88-летнюю бабушку. Мошенница украла у пенсионерки 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 3 ноября.

Накануне в отдел полиции обратилась пенсионерка. Она рассказала, что 1 ноября около часа дня на улице Героев Сибиряков к ней подошла женщина, которая сообщила, что ее родственница попала в ДТП и ей срочно надо пройти курс лечения. Также она пояснила, почему пострадавшая сама не вышла на связь - она не хотела, чтобы об аварии кто-либо узнал. Затем пенсионерка поднялась в квартиру и передала мошеннице деньги.

По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Приметы разыскиваемой: рост 170-175 см, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, смуглое лицо, глаза темные, предположительно, цыганской внешности. Она была одета в белую болоневую куртку с капюшоном.

- Всех, кто узнал данную гражданку, располагает какой-либо информацией, просим обратиться в органы внутренних дел или сообщить по телефонам: 8 (473) 251-12-16, 269-68-62 или 02. Конфиденциальность гарантирована, - сказали стражи порядка.