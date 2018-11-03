2018-11-03T12:32:37+03:00
Общество

В Воронеже еще одну точку продажи шаурмы закрыли из-за жуткой антисанитарии

Обнаруженные нарушения составляют опасность для жизни и здоровья людей
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Воронеже на 30 суток закрыли еще одну точку продажи шаурмы и выпечки из-за антисанитарии. Нарушения нашли во время внеплановой проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Санврачи обнаружили, что в киоске, в котором готовят и продают шаурму и выпечку, не оборудована система канализации. Сотрудники общепита не промаркировали разделочный и уборочный инвентарь, кроме того, его даже не дезинфицировали и не мыли. При хранении пищевых продуктов не соблюдали правила товарного соседства. Помимо этого, рядом могли находиться готовая продукция и сырье.

- Нарушения могут стать причиной массовых пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний, а также создают угрозу для жизни и здоровья людей, - прокомментировали в ведомстве.

Суд признал владельца точки виновным по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Киоск закрыли на 30 суток.

Напомним, недавно в области закрыли 16 торговых точек, где продавали шаурму на 15 – 30 суток. На четырех предприятиях в итоге прекратили делать шаурму. Еще два пункта продажи закрыли совсем.

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