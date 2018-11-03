СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-03T10:32:20+03:00

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В Воронеже увеличат количество автобусов на четырех маршрутах. Новые транспортные средства появятся на 5а, 54, 10а и 120. Такое решение приняла комиссия по установлению, изменению и отмене маршрутов в пятницу, 2 ноября.

Плановый выпуск на маршруте №5а увеличат до 22 единиц. Количество автобусов маршрута №120 возрастет до 20. Также по два автобуса к существующему составу прибавится на маршруты №54 и №10а.

Пассажирский транспорт, курсирующий по маршрутам №9КС и №90, пока останется без дополнительных автобусов. Рассмотрение данного вопроса отложили на неопределенный срок.

Повышения оплаты проезда в городском транспорте Воронежа пока не ожидается. Так как ни один из перевозчиков не подготовил на сегодняшний день достаточно убедительного обоснования для принятия такого решения. Однако это не означает, что тариф не может повысится уже зимой ближе к февралю месяцу. Когда цена на топливо резко скакнет вверх и вступит в силу 386 Федеральный закон.

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