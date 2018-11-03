2018-11-03T09:33:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области на 3,5 года колонии осудили пьяного мотоциклиста, угробившего пассажира

ДТП произошло в селе Яблочное Хохольского района
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронежской области на 3,5 года колонии-поселения осудили пьяного мотоциклиста, угробившего пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 2 ноября.

ДТП произошло 30 мая этого года. Около четырех часов дня у одного из домов по улице 50 лет Октября села Яблочное Хохольского района 23-лентий парень за рулем мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и влетел в столб линии электропередач. В аварии погиб 22-летний пассажир. От полученных травм он скончался на месте. Сам водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Выяснилось, что во время аварии водитель был пьян. в его крови содержалось около одной промилле алкоголя.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Также оказалось, что за вождение в нетрезвом виде парня уже привлекали к ответственности. Суд уже лишал его права управления на 1,5 года и назначал штраф 30 тысяч рублей.

В связи с этим суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

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