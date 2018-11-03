СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-03T08:34:18+03:00

Пес сидит на остановке уже несколько дней и кого-то ждет

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В Воронеже появился свой Хатико. Пес сидит на остановке Ильича уже несколько дней и кого-то ждет. Фото собаки пользователи выложили в популярную группу в соцсети в субботу, 3 ноября.

- Каждый день на остановке Ильича сидит пес и кого-то ждёт, смотрит на остановку со стороны «Европы». Может кто-нибудь узнал собаку или знает хозяев, не оставайтесь равнодушными, всем добра, - написал местный житель.

В комментариях горожане сразу вспомнили известный фильм «Хатико» и решили, что это его «воронежская версия 2.0».

Некоторые засомневались, что пес кого-то ждет и отметили, что он не похож на домашнего.

- Вы не видели глаза собаки, - ответил на все сомнения сразу автор снимка.