Не взяли в «Голос»: с воронежской Пугачевой сделали селфи Баста, Шнур, Лорак и Меладзе

СЕГОДНЯ 00:18 2018-11-03T00:27:51+03:00

К 23-летней певице ни один наставник не повернулся

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2 ноября в эфире слепых прослушиваний шоу «Голос» засветилась наша землячка Наталья Пугачева. 23-летняя певица из Воронежа исполнила песню «В кейптаунском порту», в основе которой мелодия из мюзикла на идише Men Ken Lebn Nor Men Lost Nisht, премьера которого состоялась в 1932 году в Бруклине. «В кейптаунском порту» пели Лариса Долина, Михаил Боярский, Аркадий Северный. Наталья исполнила ее зажигательно.

Первый канал.

Но обязывающая фамилия не помогла ей пройти в проект - никто из наставников к девушке не повернулся. Когда песня закончилась, звезды сказали нашей землячке незначительные комплименты.

- Какая красивая у тебя юбочка и серьги, красотка! - улыбнулась участнице Ани Лорак.

- Такое светлое исполнение, - добавил Сергей Шнуров.

- Такое ощущение, что ваши серьги вам помогали выступать, - вступил в разговор Баста.

Только Константин Меладзе аргументировал, почему не повернулся:

- Тембр и внешность у вас органичны и хороши. Но все чуть-чуть было скомкано, суетливо, как будто человек опаздывает на поезд - было ощущение, что вы куда-то спешите.

А потом звезды удивили.

- Можно с вами селфи сделать? - попросил Баста. За ним подтянулись и остальные наставники.

Классные слова поддержки сказал Наташе Дмитрий Нагиев, когда она покидала студию

- Наташка, я свято верю, что в скором времени я буду ведущим концерта, где мне надо будет объявлять Пугачеву, и у меня не будет сомнения, что это та самая Наташка, у истоков карьеры которой я стоял.