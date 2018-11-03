2018-11-03T00:27:51+03:00
Телевизор

Не взяли в «Голос»: с воронежской Пугачевой сделали селфи Баста, Шнур, Лорак и Меладзе

К 23-летней певице ни один наставник не повернулся
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Первый каналПервый канал
Изменить размер текста:

2 ноября в эфире слепых прослушиваний шоу «Голос» засветилась наша землячка Наталья Пугачева. 23-летняя певица из Воронежа исполнила песню «В кейптаунском порту», в основе которой мелодия из мюзикла на идише Men Ken Lebn Nor Men Lost Nisht, премьера которого состоялась в 1932 году в Бруклине. «В кейптаунском порту» пели Лариса Долина, Михаил Боярский, Аркадий Северный. Наталья исполнила ее зажигательно.

Первый канал.

Первый канал.

Но обязывающая фамилия не помогла ей пройти в проект - никто из наставников к девушке не повернулся. Когда песня закончилась, звезды сказали нашей землячке незначительные комплименты.

- Какая красивая у тебя юбочка и серьги, красотка! - улыбнулась участнице Ани Лорак.

- Такое светлое исполнение, - добавил Сергей Шнуров.

- Такое ощущение, что ваши серьги вам помогали выступать, - вступил в разговор Баста.

Только Константин Меладзе аргументировал, почему не повернулся:

- Тембр и внешность у вас органичны и хороши. Но все чуть-чуть было скомкано, суетливо, как будто человек опаздывает на поезд - было ощущение, что вы куда-то спешите.

А потом звезды удивили.

- Можно с вами селфи сделать? - попросил Баста. За ним подтянулись и остальные наставники.

Классные слова поддержки сказал Наташе Дмитрий Нагиев, когда она покидала студию

- Наташка, я свято верю, что в скором времени я буду ведущим концерта, где мне надо будет объявлять Пугачеву, и у меня не будет сомнения, что это та самая Наташка, у истоков карьеры которой я стоял.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Покатались и вернули: в Воронежской области угонщиков ВАЗа узнали по записи с видеокамер
Дело экс-начальника воронежского Госавтодорнадзора дошло до суда
В Воронеже Фольксваген «обнял» столб
СК возбудил дело после невыплаты сотрудникам стеклотарного завода в Воронеже зарплаты на 337 миллионов
Воронежский «Буран» потерпел разгром во второй раз подряд
В Воронеже из-за необходимости спилить аварийное дерево перекроют улицу
На лыжероллерной трассе в Воронеже начали устанавливать светильники
Прокуратура заподозрила мэрию в неэффективности мер по ликвидации пробок
В районах Воронежской области установили 4900 современных светодиодных светильников
В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса начались игры на вылет
В Воронежской области открыли счет для помощи в случае катастроф и стихийных бедствий
В Воронежской области отец и сын напилили дубов на 200 тысяч рублей
В Воронежской области двое суток ищут пенсионера с велосипедом
В Воронеже приятель проводил захворавшего знакомого, а заодно его ограбил
78-летняя пенсионерка ушла за грибами и потерялась: ее искали две ночи подряд
В Воронеже на ВАСО поступили фюзеляж и крыло юбилейного Ил-96-300
В Воронежской области «крышеватели» сожгли машину фермера, отказавшегося от их «услуг»
В Воронеже наградили "СМИротворцев"