2018-11-02T19:49:52+03:00
Происшествия

В Воронеже Фольксваген «обнял» столб

Авария с тремя машинами произошла в Северном районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Удар, судя по последствиям, был сильныйУдар, судя по последствиям, был сильный
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Вечером в пятницу, 2 ноября, на улице Лизюкова у остановки "Улица 60-ой Армии" произошла массовая авария. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы ДТП.

- Столкнулись «Фиат Альбеа», «Фольксваген Амарок» и «Киа», - рассказал наш читатель. – Причем «Фольксваген» влетел в опору линии электропередач.

Судя по фотографии, запечатлевшей последствия аварии, удар был приличный. Передняя часть пикапа оказалась буквально разорвана столбом и «обняла» его.

- У "Фиата" разбит зад и переднее правое крыло, на дорогу вытекала какая-то жидкость, - рассказал очевидец. - Скорее всего, он и столкнулся с "Фольксвагеном". "Киа" имеет небольшие повреждения.

Кстати, столб, который принял на себя удар, стоит прямо на остановке. Он и спас жизнь пешеходам.

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