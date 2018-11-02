Дело экс-начальника воронежского Госавтодорнадзора дошло до суда

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-02T19:52:33+03:00

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Советский суд Воронежа начал рассмотрение дела экс-начальника воронежского Госавтодорнадзора – Жозефа Еркнапешяна, которого вместе с другом Артуром Минаевым обвиняют в организации преступной группировки, получившей 13 взяток с водителей фур, сообщает сайт «Вести - Воронеж».

В состав группы вошли еще девять человек. По версии следствия, они получали с водителей большегрузов взятки на постах весового контроля. За «вознаграждение» водителей перегруженных фур не брали штраф и они могли беспрепятственно следовать дальше.

Размеры платежей варьировались с 500 до 50 тысяч рублей.

Рассмотрение дела продлится в течение года.