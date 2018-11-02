СК возбудил дело после невыплаты сотрудникам стеклотарного завода в Воронеже зарплаты на 337 миллионов

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-02T18:34:30+03:00

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Воронежский стеклотарный завод с июня по сентябрь не платил своим сотрудникам зарплаты и накопил таким образом задолженность перед свои персоналом в 35 миллионов рублей. Всего под удар попали 337 человек, которые трудились там. По этому поводу в СК возбудили уголовное дело по статье 201 УК РФ "Злоупотребления полномочиями".

В СК описывают предысторию случившегося. С ноября прошлого года по май 2018 ООО "РАСКО" не оплачивало поставки газа "Газпром межрегионгаз Воронеж". Долг достиг 83 миллионов, поставки газа прекратились, работа на предприятии встала. В следственном комитете сообщают, что "зная о тяжелом финансово-экономическом положении в указанной организации, возникшем после остановки производственного процесса, руководство не приняло своевременных мер по сокращению штата".

- В ходе обысков изъяты наличные денежные средства в размере около миллиона рублей, а также документы, свидетельствующие о выводе денежных средств со счетов организации, которые могли быть использованы для выплаты заработной платы работникам, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на имущество предприятия наложили арест. Стоимость имущества оценивается примерно в 400 миллионов рублей.

- Принимаются исчерпывающие меры, направленные на возмещение всей имеющейся задолженности по заработной плате перед сотрудниками и оплате услуг контрагентов. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.