2018-11-02T18:15:02+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» потерпел разгром во второй раз подряд

На этот раз от «Торпедо» (Усть-Каменогорск) на выезде
Юрий КОЗЛОВ
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Упорная борьба шла только первые два периода.Упорная борьба шла только первые два периода.Фото: ХК "Торпедо" (Усть-Каменогорск).
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Первый матч на выезде в Казахстане получился продолжением последнего провального домашнего (напомним «Буран» проиграл китайском «Цен Тоу» - 2:7). Причем на этот раз «ураганные» выглядели далеко не безнадежно. Но не реализовали достаточно голевых моментов, а в обороне по-прежнему играли безобразно.

Хотя начиналось все хорошо. На восьмой минуте Аслан Раисов реализовал большинство – 1:0. Но на 14-й Андрей Белозеров показал, что тоже умеет разыграть лишнего – 1:1. Потом после стычки Кирилла Тамбиева и Леонида Беленького крайним почему-то сделали игрока «Бурана», удалив его до конца матча. А потом «ураганные» неожиданно расклеились.

В самом начале второго периода Андрей Виноградов почти с нулевого угла ухитрился попасть в ворота – 1:2. А уже на его исходе Николай Складниченко четко завершил контратаку – 1:3.

В третьей 20-минутке хозяева ледовой площадки добили «ураганных». Сначала на 43 минуте Тамбиев точным броском под перекладину, по сути, похоронил надежды «Бурана» хотя бы на одно очко – 1:4. А на 51-й игру уж совсем можно было закруглять – бросок Аркадия Шестакова после отличной комбинации достиг цели – 1:5.

У «Бурана» осталось 13 очков и 25-е место. Странно, игроки в этом сезоне вроде бы более мастеровитые, а толку нет.

Следующий матч у «Бурана» с «Сарыаркой» из Караганды. Этот именитый коллектив, еще недавно выигрывавший Кубок Братины, сейчас находится на непривычном 15 месте с 20 очками. Похоже, 4 ноября, начиная с 14.00 по московскому времени «Буран» ждет очередная головомойка. Или все-таки «ураганные» возьмутся за ум?

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