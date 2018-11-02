В Воронеже из-за необходимости спилить аварийное дерево перекроют улицу
Работы запланировали на утро 6 ноября
фото мэрии Воронежа
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Воронежских автомобилистов предупреждают в городской администрации, что во вторник, 6 ноября, для проезда будет закрыта улица Мало-Терновая. Если точнее, то движение автотранспорта перекроют на ее участке от пересечения с улицей Дзинковского до пересечения с улицей Трудовой. Связано это с необходимостью спилить аварийное дерево.
Время, которое потребуется на работы - два часа. Таким образом, как сообщают в мэрии, движение перекроют в девять утра, а возобновят в одиннадцать.