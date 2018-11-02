На лыжероллерной трассе в Воронеже начали устанавливать светильники
Современное оборудование позволит заниматься спортом круглосуточно
фото управы Ленинского района
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В течение недели на территории новой лыжероллерной трассы спортивной школы №12 (улица Херсонская, 27) установят23 опоры освещения с 46-ю светильниками, оснащенными современными 150-ваттными лампами. Такое оборудование позволит заниматься спортом круглосуточно.
Как рассказали в управе Ленинского района, долговечное и износоустойчивое оборудование будет включено в общегородскую сеть уличного освещения.
На следующем этапе начнется строительство футбольного поля и площадки для мини-футбола, баскетбольной, волейбольной и гимнастической площадок, а также парковки и основного здания.