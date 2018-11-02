2018-11-02T17:31:57+03:00
Общество

Прокуратура заподозрила мэрию в неэффективности мер по ликвидации пробок

Главе города выдали представление устранить нарушения закона
Елена ФЕДЯШЕВА
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Особенно плотные пробки образуются утром и вечеромОсобенно плотные пробки образуются утром и вечером
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Прокуратура Воронежа проверила соблюдение законодательства при организации и обеспечении безопасности дорожного движения. Проверяющие сделали вывод, что нарастающие темпы строительства в Северном районе стали причиной постоянных транспортных заторов на дорогах особенно в утренние и вечерние часы. При этом, по мнению, прокуратуры мэрия не принимает эффективных мер для решения этой проблемы.

- Отмеченные факты нарушений закона, прав и интересов жителей города были отражены в представлении главе городского округа город Воронеж. Устранение нарушений прокуратурой города постановлено на контроль, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Итогом стал заключенный 16 октября муниципальный контракт на выполнение работ по разработке до 28.02.2019 проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева.

Также готовится проект на строительство дублера Московского проспекта от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда. Срок окончания работ – 1 июня 2019 года.

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