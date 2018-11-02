2018-11-02T16:33:49+03:00
Общество

В районах Воронежской области установили 4900 современных светодиодных светильников

Они включаются по заданному графику и экономят бюджет
Елена ФЕДЯШЕВА
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Светодиоды потребляют минимум электроэнергииСветодиоды потребляют минимум электроэнергииФото: из архива «КП»
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С начала 2018 года в населенных пунктах Воронежской области установили больше 4900 современных светодиодных светильников. Для их функционирования энергетики смонтировали 27 километров самонесущего изолированного провода, отличающегося долговечностью и надежностью. Новое оборудование позволяет включать и выключать уличное освещение по заданному графику с применением автоматизированной системы управления наружным освещением.

Замена старых светильников на светодиодные позволит серьезно сэкономить на платежах районных администраций за электричество.

-По оценкам специалистов, использование новых светодиодных фонарей в Новохоперском районе помогло снизить потребление электроэнергии на уличное освещение почти в три раза. При этом, сила светового потока и площадь освещенности улиц увеличилась, - подчеркнул директор филиала «Воронежэнерго» Евгений Голубченко.

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