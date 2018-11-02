В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса начались игры на вылет

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-02T16:10:39+03:00

Сенсаций они пока не принесли

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Первые матчи плей-офф на стадионе «Стрела» проходили в холодную погоду. Впрочем, не самые комфортные условия не помешали фаворитам подтвердить свой класс. Из восьми матчей лишь один завершился серией пенальти.

В розыгрыше Золотого кубка 1 «Продмаркет» разгромил «Росавтодор» - 6:1. «Сбербанк» второй раз подряд одолел с «сухим» счетом «Газпроектинжиниринг», на этот раз - 2:0. «Молвест» уступил «Воронежской кондитерской фабрике» - 2:3. «ТНС Энерго» сломил сопротивление «Электросигнала» - 4:2.

В 1/4 финала Золотого кубка 2 коллектив «Саф-Нева» с крупным счетом обыграл команду Банка ФК «Открытие» - 3:0. ГК «Боравто» с минимальным перевесом уступил «Горэлектросети» - 2:3. Атака «T-Systems» камня на камне не оставила от обороны «АГРО-Лидера» - 13:0. «Космос-Нефть-Газ» и «Pirelli» в основное время разошлись миром - 3:3, а сильнейшего выявили только в серии пенальти - 4:5.