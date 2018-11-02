В Воронежской области открыли счет для помощи в случае катастроф и стихийных бедствий
В правительстве Воронежской области объявили об открытии счета для помощи людям, пострадавшим в авариях, природных ЧП, катастрофах и стихийных бедствиях. Чиновники отмечают, что в последнее время все эти напасти случаются все чаще и чаще.
Пожертвования можно перечислять по следующим реквизитам:
полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»
краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»
директор: Киселев Сергей Иванович
юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
почтовый адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
телефон: 261-04-76
ИНН 3664007986
КПП 366401001
Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж
Корреспондентский счет 30101810600000000681
БИК 042007681
Наименование платежа: возмещение ущерба, причиненного населению области в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.