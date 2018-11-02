В Воронежской области открыли счет для помощи в случае катастроф и стихийных бедствий

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-02T15:57:25+03:00

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В правительстве Воронежской области объявили об открытии счета для помощи людям, пострадавшим в авариях, природных ЧП, катастрофах и стихийных бедствиях. Чиновники отмечают, что в последнее время все эти напасти случаются все чаще и чаще.

Пожертвования можно перечислять по следующим реквизитам:

полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»

краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»

директор: Киселев Сергей Иванович

юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

почтовый адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

телефон: 261-04-76

ИНН 3664007986

КПП 366401001

Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж

Корреспондентский счет 30101810600000000681

БИК 042007681

Наименование платежа: возмещение ущерба, причиненного населению области в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.