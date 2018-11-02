В Воронежской области двое суток ищут пенсионера с велосипедом
Со среды, 31 октября, в Воронежской области ищут 72-летнего пенсионера. Геннадий Часовских пропал в Бутурлиновке. Он выехал из дома на своем велосипеде "Стелс" и не вернулся.
Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт", рост мужчины около 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У него короткая стрижка, голубые глаза. Одет Геннадий Часовских был в коричневую куртку, коричневый жилет в полоску, салатовый свитер, бежевую футболку, серые штаны, черную шапку и черные туфли. С собой у него был уже упомянутый черный велосипед. Если вы владеете какой-то информацией, сообщите ее волонтерам по номеру, указанному под фотографией, или позвоните по экстренному телефону 112.