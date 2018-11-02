В Воронежской области отец и сын напилили дубов на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-02T15:57:05+03:00

Злоумышленники могут отправиться за решетку на семь лет

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В Бутурлиновском районе 62-летний отец и 30-летний сын, (оба безработные) попались на незаконной рубке четырех дубов в лесополосе около села Масычево.

- 1 ноября этого года мужчины спилили четыре сырорастущих дерева, очистили от ветвей стволы и распилили на фрагменты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Похищенное погрузили на машину и отвезли домой.

Однако бдительные селяне сообщили о факте кражи в полицию. Вскоре за лесорубами пришли из полиции. «Семейный подряд» задержали и доставили в отдел, где родственники признали свою вину.

Ущерб, причиненный их действиями, составил более 200 тысяч рублей. Сейчас мужчины находятся под подпиской и невыезде. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Лесорубы могут на семь лет попасть за решетку.