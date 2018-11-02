В Воронеже приятель проводил захворавшего знакомого, а заодно его ограбил

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-02T15:43:50+03:00

Мужчину задержали, ему грозит до четырех лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

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50-летний житель Левобережного района выпивал во дворе на улице Туполева со своим 44-летним приятелем. То ли перебрал, то ли проблемы со здоровьем были, но мужчине постарше стало плохо. Он попросил знакомого проводить его домой. Тот согласился, довел захворавшего собутыльника до подъезда. Там его благородство и закончилось – он выхватил из кармана 50-летнего мужчины кошелек и бросился наутек. Добычей грабителя стали 14 тысяч рублей.

Ограбленный человек отправился в отдел полиции № 3. Стражи порядка вскоре задержали 44-летнего воронежца. Оказалось, что он уже был судим за кражу. Свою вину мужчина признал, сказал, что сделал это из-за своего тяжелого материального положения.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.