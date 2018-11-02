78-летняя пенсионерка ушла за грибами и потерялась: ее искали две ночи подряд

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-02T15:03:34+03:00

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78-летняя пенсионерка из села Русская Журавка Верхнемамонского района отправилась в лес за грибами. Когда она не вернулась домой в среду, 31 октября, родственники женщины забили тревогу. Пропавшую начали искать полицейские, на помощь односельчанке пришли и соседи, которые тоже прочесывали лес. Поиски шли в ночь на 1 ноября, весь день и последовавшую за ним ночь.

Как сообщают в пресс-службе регионального управления полиции, нашли пенсионерку только сегодня, 2 ноября. Около одиннадцати утра пятницы ее обнаружили живой. По данным полиции, состояние бабушки удовлетворительное.

В последнее время происшествий с грибниками стало осоебнно много. Например, на минувших выходных в лесу залутали сразу пять любителей тихой охоты: семья из четырех человек, довольно быстро найденная полицейскими, и пожилая женщина, которой повезло меньше: в глуши она провела сутки. А незадолго до этого волонтеры и сотрудники МЧС развернули целую спасательную операцию двух заблудившихся подруг.