2018-11-02T15:05:46+03:00
Общество

В Воронеже на ВАСО поступили фюзеляж и крыло юбилейного Ил-96-300

Их отправили в цех окончательной сборки
Яков СТРОГОВ
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Сейчас на предприятии близится к концу сборка двух новых самолетов.Сейчас на предприятии близится к концу сборка двух новых самолетов.Фото: с сайта ВАСО.
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Приближаются к концу работы по сборке юбилейного, 25-го Ил-96-300 на заводе ВАСО. 31 октября в цех окончательной сборки поступили фюзеляж и крыло самолета.

- Наши работники выполнили их стыковку, - рассказал начальник агрегатно-сборочного производства ВАСО Юрий Шестаков. – Все работы выполнены по графику.

Кроме того, по словам Юрия Шестакова, в цеха поступают необходимые детали для Ил-96-400М, дорабатывают фюзеляж и крыло этого нового самолета.

Скоро новые самолеты встанут на крыло. Фото: с сайта ВАСО.

Скоро новые самолеты встанут на крыло.Фото: с сайта ВАСО.

Напомним, по данным ряда источников, на днях ушел с поста управляющего директора «ВАСО» Дмитрий Пришвин. Сейчас исполняет обязанности руководителя предприятия заместитель генерального директора по техническому развитию ПАО «Ил» Алексей Пуздырев. Очевидно, что производственным процессам эти серьезные кадровые изменения особо не помешали.

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