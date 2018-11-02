В квартирах Северного микрорайона Воронежа по-прежнему нет тепла
Его отключили еще утром
В квартиры, где живет много детей, не торопятся давать тепло.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пятница, 2 ноября, для жителей улиц Владимира Невского и Мордасовой все равно, что пятница, 13-е. С утра отключили отопление и до сих пор не могут его наладить. Сначала не было и горячей воды, но ее вскоре включили. А вот батареи только начали нагреваться и опять стали холодными.
- Окончательно отопление должны наладить в течение часа – двух. Из-за аварии систему переключали на резервную линию . Сейчас все возвращают назад. Заполнится система – будет тепло, - пообещал дежурный ГО и ЧС Воронежа.
Надо отметить, что и утром обещали, что ситуация нормализуется в течение часа...