2018-11-02T14:23:57+03:00
Происшествия

В квартирах Северного микрорайона Воронежа по-прежнему нет тепла

Его отключили еще утром
Юрий КОЗЛОВ
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В квартиры, где живет много детей, не торопятся давать тепло.В квартиры, где живет много детей, не торопятся давать тепло.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пятница, 2 ноября, для жителей улиц Владимира Невского и Мордасовой все равно, что пятница, 13-е. С утра отключили отопление и до сих пор не могут его наладить. Сначала не было и горячей воды, но ее вскоре включили. А вот батареи только начали нагреваться и опять стали холодными.

- Окончательно отопление должны наладить в течение часа – двух. Из-за аварии систему переключали на резервную линию . Сейчас все возвращают назад. Заполнится система – будет тепло, - пообещал дежурный ГО и ЧС Воронежа.

Надо отметить, что и утром обещали, что ситуация нормализуется в течение часа...

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