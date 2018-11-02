На 12-ти воронежских маршрутах отключили терминалы оплаты банковской картой

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-02T14:09:53+03:00

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С четверга, 1 ноября, в двенадцати воронежских маршрутах, обслуживаемых ТК «Автотранс» перестали принимать оплату проезда по безналичному расчету. Перебои с работой терминалов вызваны переустановкой программного обеспечения и продлятся до 3 ноября, пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Вот список маршрутов: №13, 15А, 18, 22,26А, 75, 76, 81, 96, 108А, 53 СБ и 76С.