2018-11-02T14:00:42+03:00
Звезды

Питерский театр научил воронежцев держать слово

Поучительную постановку показали на фестивале Маршак
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Про честное слово.Про честное слово.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Как важно в жизни данное слово. Неважно, кому ты его даешь - себе, другу, родителям. Об этом спектакль театра Karlsson Haus, который театр из Санкт-Петербурга привез на четвертый Маршакфест. У этой труппы всегда красивые куклы и поучительные истории.

Про честное слово. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Про честное слово.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этой постановке режиссер Анна Иванова-Брашинская объединил три произведения на одну тему - рассказ Чехова «Дома», повесть Погорельского «Черная Курица, или Подземные жители» и «Честное слово» Пантелеева. Они написаны в разные столетия, но все об одном - чести, порядочности и верности себе. И пусть герой спектакля жил давным-давно в Санкт-Петербурге на Васильевском, неважно, как его звали и сколько ему было лет, гораздо важнее, что было у него честное слово. А мы в нынешнее время дорожим им, держим ли его? Прекрасный пример, что стоит вернуться к принципам, на которых воспитывали детей еще не так давно…

Про честное слово. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Про честное слово.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Про честное слово. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Про честное слово.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Про честное слово. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Про честное слово.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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