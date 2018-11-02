2018-11-02T13:54:17+03:00
Происшествия

В Воронеже подрядчик обманул детей на 140 тысяч рублей

Фирма поставила в школу светильники по завышенной стоимости
Юрий КОЗЛОВ
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Со школы № 94 за светильники брали втридорога.Со школы № 94 за светильники брали втридорога.Фото: Яндекс.Карты
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Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района раскрыли аферу с поставкой светильников в среднюю школу № 94 имени Генерала Лизюкова.

По данным прокуратуры, в августе 2017 года воронежская фирма подписала контракт, согласно которому должна была установить 80 новых светодиодных светильников. При этом одно изделие, по бумагам, стоило 2 500 рублей. На самом деле красная цена такого светильника – 750 рублей.

- Директор фирмы таким образом причинил ущерб бюджету Воронежской области на 140 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Коминтерновского района. – Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения» (до шести лет лишения свободы).

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