В Воронеже подрядчик обманул детей на 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-02T13:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района раскрыли аферу с поставкой светильников в среднюю школу № 94 имени Генерала Лизюкова.

По данным прокуратуры, в августе 2017 года воронежская фирма подписала контракт, согласно которому должна была установить 80 новых светодиодных светильников. При этом одно изделие, по бумагам, стоило 2 500 рублей. На самом деле красная цена такого светильника – 750 рублей.

- Директор фирмы таким образом причинил ущерб бюджету Воронежской области на 140 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Коминтерновского района. – Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения» (до шести лет лишения свободы).