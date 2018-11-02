2018-11-02T13:36:34+03:00
Общество

Защитнице Воронежа исполнилось 95 лет

Поздравить ветерана с юбилеем пришли чиновники управы Центрального района
Елена ФЕДЯШЕВА
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2 ноября ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Центрального района Клавдия Петровна Маняхина отмечает 95-летие. Поздравить юбиляра со знаменательной датой пришли сотрудники управы. Они пожелали Клавдии Петровне здоровья, долголетия и вручили подарок.

- Клавдия Петровна в 18 лет ушла добровольцем на фронт. Свой боевой путь эта героическая женщина прошла в составе 3-й дивизии ПВО, куда была зачислена после месячной подготовки начальником поста воздушного наблюдения, оповещения и связи. Боевое крещение она приняла в боях за Воронеж, после освобождения которого, участвовала в прикрытии войск Воронежского и 1 Украинского фронтов, сражалась на Курской Дуге, освобождала Польшу, - рассказали в управе Центрального района.

Клавдия Петровна имеет медаль «За Отвагу», орден «Отечественной войны» второй степени и медаль «За Победу над Германией».

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